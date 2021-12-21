Новогодний марафон семинаров для стартапов пройдет на «Красном Октябре»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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С 21 декабря на технологической площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» начнется трехдневный новогодний марафон семинаров для стартапов. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

— Новогодний марафон семинаров по правилам выхода стартапов на международные рынки позволит предпринимателям проанализировать свой бизнес-проект с разных сторон и благодаря советам экспертов-практиков наметить траекторию дальнейшего развития стартапа, — сообщил он.

Во вторник, 21 декабря, с 19:00 до 21:00 пройдет семинар «Правила выхода стартапов на зарубежные рынки: США и Латинская Америка». На нем слушателям расскажут о возможностях и сложностях выхода на рынки США и Латинской Америки.

На следующий день, 22 декабря, в 18:00 начнется семинар «Типичные ошибки ведения бизнеса в Европе», на котором эксперты продемонстрируют, на что следует обращать внимание при выходе на международный рынок.

Марафон завершится 23 декабря семинаром «Куда идти стартапу за рубежом: Индия». Семинар начнется в 18:00 и на нем представитель инвестиционного хаба, востоковед, экс-дипломат и международный бизнес-фасилитатор с шестилетним опытом работы с регионом Южной и Юго-Восточной Азии, в частности Индией, Анрдей Мисюра расскажет о нюансах переговоров с местными партнерами.

Отмечается, что для участия в марафоне необходимо пройти предварительную регистрацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что 15 мая 2022 года пройдет Московский полумарафон, организованный московским беговым сообществом. В текущем году столичный полумарафон не состоялся из-за эпидемической ситуации в Москве. В 2021 году московское беговое сообщество смогло организовать лишь забег «Апрель», полумарафон в Санкт-Петербурге и кросс «Лисья гора».