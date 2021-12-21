Москва стала лидером в России по объемам выдачи семейной ипотеки

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За период с января по октябрь 2021 года по программе «Семейная ипотека» в столице выдали 6154 кредита на общую сумму более 41 миллиарда рублей. Этот показатель составляет 22 процента от общего объема кредитования в России. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что 1 июля текущего года право на участие в семейной программе кредитования получили семьи, в которых с 2018 года родился первый ребенок.

— С 1 июля изменились правила выдачи льготных ипотечных кредитов — максимальный размер кредита был снижен до трех миллионов рублей, в то время как по семейной ипотеке он по-прежнему составляет 12 миллионов рублей, и это тоже стало одной из причин увеличения спроса на кредиты по программе «Семейная ипотека», — заявил заммэра.

По его словам, почти 3,5 тысячи кредитов оформили семьи с двумя детьми, а еще 1,29 тысячи кредитов — с тремя детьми. Так, за прошедшие месяцы 2021 года семьи приобрели порядка 370 тысяч квадратных метров недвижимости, общая стоимость которой составляет почти 69 миллиардов рублей.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что московское управление Росреестра в ноябре 2021 года зарегистрировало 11 055 договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель на четыре процента опередил уровень октября текущего года.