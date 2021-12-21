Сергей Собянин рассказал о новых лыжных трассах и склонах в московских парках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Этой зимой в Москве подготовлено более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км и 22 лыжные базы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Нынешняя снежная зима в Москве может стать одной из лучших для спортивного семейного отдыха и лыжных прогулок в московских парках и уж точно самой запоминающейся, — рассказал мэр.

Так, например, в Битцевском парке расположен самый длинный лыжный маршрут, длинна которого составляет более 20 километров. Отмечается, что эта лыжня подойдет как новичкам, так и профессионалам.

В парке «Хованская дубрава» появилась новая лыжная трасса, которая по праву может считаться самой сказочной. Гостей парка встречают богатыри, Баба-яга, Леший, избушка на курьих ножках и многие другие персонажи русских сказок.

Новые трассы также появились в парке «Сокольники». На сегодняшний день в парке обустроено сразу 15 лыжных трасс, из которых самая сложная - новая. Трасса обустроена с перепадами высот, а ее протяженность составляет 500 метров.

Новые лыжни появились и в обновленном парке «Яуза» — в Тенистом проезде, Юрловском проезде, на Певческом поле и др. Общая протяженность трасс достигает девяти километров.

Кроме того, в Братеевской пойме открылась самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом.

— Как обычно в городе работает 7 общедоступных горнолыжных склонов с пунктами проката спортивного инвентаря, — написал мэр в своем блоге.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимой в европейской части России ожидаются частые оттепели и сильные морозы. По его словам, количество оттепелей в январе и феврале превысит климатические характеристики. Но они будут перемежаться с сильными морозами.