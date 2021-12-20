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Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года

Евгений Белоусов

Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Зимой в европейской части России ожидаются частые оттепели и сильные морозы. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, количество оттепелей в январе и феврале превысит климатические характеристики. Но они будут перемежаться с сильными морозами. В такие периоды температура будет достигать до минус 20-25 градусов.

Более точный прогноз пока дать невозможно, передает слова Фильфанда «Парламентская газета».

Ранее, 20 декабря, портал «Метеоновости» сообщил о сильном ветре и об образовании льда в Москве. Погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Кроме того, синоптик сообщил о «полярном вторжении», которое ожидает москвичей на этой неделе. При этом специалист рассказал, какой день будет самым холодным.

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