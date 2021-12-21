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Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что ждет Лепса после развода

Ирина Игнатенко

Общество
Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что ждет Лепса после развода
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эпатажный актер, радиоведущий и звезда многочисленных телешоу Гоген Солнцев прокомментировал развод певца Григория Лепса с женой Анной после 20 лет брака.

По мнению шоумена, развод был ожидаем, так как супруга Лепса была намного моложе его.

— Большая часть — почти 99 процентов — мезальянсов, они, как правило, приводят, ну, если не к трагедиям, то к каким-то вот таким стрессам и к каким-то не очень хорошим последствиям, — отметил шоумен в комментарии ФАН.

При этом Солнцев добавил, что искренне сочувствует Лепсу и переживает за состояние здоровья музыканта.

Тем не менее, он выразил уверенность в том, что рано ставить точку в этой истории, скорее всего, музыканта ждет новый виток судебных разбирательств, связанных с дележом имущества и бизнес-активов.

20 декабря судебный участок мирового судьи № 364 района Хамовники развел заслуженного артиста РФ Григория Лепса и бывшую танцовщицу Анну Шаплыкову. Развод дошел до суда, поскольку у пары есть дети, передает Life.ru.

До этого телеведущая Роза Сябитова назвала Лепса завидным женихом.

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