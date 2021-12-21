Участок бывшей промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Еще один участок бывшей промзоны «Южный порт» будет реорганизован по программе «Индустриальные кварталы» на юго-востоке Москвы. Об этом 21 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в этом году было одобрено уже два проекта о комплексном развитии «Южного порта». Новый участок, площадью почти 23,5 гектара, расположен между Третьим транспортным кольцом и Волгоградским проспектом.

— Реализация проекта позволит создать в этом квартале 11 тысяч новых рабочих мест, инвестиции по новому объекту в районе Текстильщики составят 40 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят 3,6 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на участке планируется построить торговые центры, банки, рестораны, кинотеатры и музеи. Застройка займет более 452 тысяч квадратных метров.

— Предельный срок реализации проекта от момента заключения договора составит не более 15 лет, — передает слова Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» 1 декабря. Проект предусматривает возведение на месте «Южного порта» жилых кварталов, учебного комплекса, гостиницы, офисов госуслуг, торговых центров, гаражей и многих других объектов. Площадь строительства составит около 534 тысяч «квадратов».