Спортивный комплекс появится в столичном районе Тропарево-Никулино

Фото: mos,ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Озёрная улица, 35 Карта всех событий

Пятиэтажный спортивный комплекс возведут в районе Тропарево-Никулино на западе столицы. Соответствующий проект уже согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что сооружение общей площадью порядка трех тысяч квадратных метров появится по адресу: Озерная улица, дом № 35.

— В городе появляется все больше спортивных объектов, что не может не радовать. Первый этаж этого комплекса выполнят в темно-коричневом цвете, для верхних этажей характерно вертикальное членение с выступающими элементами и остеклением. Гамма — бежево-коричневая, белая и светло-серая. Материалы выбраны с разнообразной фактурой для того, чтобы вписать здание в окружающую застройку, — заявил специалист.

Кузнецов добавил, что входную группу специалисты украсят козырьком, а фасады облицуют панелями разных цветов и форматов и витражами.

На первом этаже здания предусмотрен детский досуговый центр и кафе, а на остальных уровнях — спортивные залы с раздевалками и тренерскими, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого министр правительства столицы и руководитель департамента городского имущества по городу Максим Гаман рассказал, что спортивные сооружения появятся в 11 административных округах столицы. Их общая площадь составит почти 11,5 гектара.