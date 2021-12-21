Эксперты рассказали, с чем связан резкий рост цен на квартиры в Санкт-Петербурге

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Эксперты в сфере недвижимости рассказали, с чем связан резкий рост цен на недвижимость в Санкт-Петербурге до 200 тысяч за квадратный метр.

Президент ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Дмитрий Рубин считает, что такой скачок цен связан прежде всего с введением льготной ипотеки и нестабильностью рынка.

Экономист, эксперт в сфере недвижимости Александр Родионов добавил, что также выросли цены на землю для строительства, что привело к росту цен на жилье.

— Цены увеличились в два раза, а где-то даже чуть больше. Очень мало подготовленных участков земли для жилищного строительства, дефицит, — отметил Родионов в комментарии «Невским новостям».

Еще одна причина роста цен на жилье, по мнению Родионова, — отсутствие дешевой рабочей силы, так как многие граждане из Таджикистана и Узбекистана отправились на родину после начала пандемии.

По словам экспертов, средняя цена квартиры в новостройках Петербурга выросла на 45,9 процента и составляет 10,68 миллиона рублей. В пересчете на квадратный метр — рост на 54,92 процента, до 198,3 тысячи рублей. Существеннее всего — более чем на 60 процентов — подросли в цене двухкомнатные квартиры, передает ФАН.

До этого гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что в некоторых регионах России в 2022 году остановится рост цен на жилье.