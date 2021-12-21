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Похититель удерживает заложницу в парижском офисе на протяжении 17 часов

Полина Долганова

В мире
Похититель удерживает заложницу в парижском офисе на протяжении 17 часов
Фото: pixabay.com/ru

В Париже мужчина, вооруженный ножом, удерживает заложницу в офисном здании на протяжении семнадцати часов, при этом мужчина ничем не угрожает ни ей, ни себе. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает телеканал BFMTV.

— BFMTV выяснил у источников в полиции, что этот человек до сих пор не представлял непосредственной угрозы для заложника или для себя самого, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, у преступника имеются психические расстройства. Он просит о встрече с главой французского Минюста Эриком Дюпоном-Моретти.

Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа в понедельник, 20 декабря. Заложницы оказались заперты в одном из офисов французской столицы. Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призвал горожан избегать данного района.

Через некоторое время в средствах массовой информации появилась новость, что одну из заложниц преступник отпустил. Это произошло 20 декабря, примерно в 22:00 по местному времени.

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