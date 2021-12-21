Андрей Бочкарев сообщил о завершении работ по облицовке козырька трибун стадиона «Москвич»

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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Подошли к концу работы по облицовке козырька трибун зеркальными кассетами на стадионе «Москвич». Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, облицовка зеркальными кассетами позволит обеспечить стадиону узнаваемый облик. Вес козырька вместе с зеркальным остеклением составляет около 900 тонн.

— Его особенность заключается в том, что он закреплен на конструкциях консольного типа и имеет 11 точек опоры. Для сборки был задействован 350-тонный кран, — отметил Бочкарев.

Кроме того, до конца года планируется завершить комплектацию тира. До этого рабочие уже закончили отделочные работы в стрелковой галерее.

Как добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, тир предназначен для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия. Всего планируется обустроить четыре стрелковые галереи, раздевалки для спортсменов, оружейный блок, комнату инструктажа, помещение для судейской комиссии и мастерскую по ремонту оружия. Ожидается, что пропускная способность тира составит 74 человека.

Также отмечается, что реконструкция уже позволила увеличить площадь стадиона в пять раз.

До этого Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году на территории Международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» планируется завершить возведение сразу пяти объектов. Среди них не только клиники, но и научно-исследовательские лаборатории, производства, а также сопутствующая инфраструктура.