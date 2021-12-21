Рафик Загрутдинов: Москва вдвое перевыполнила план по возведению искусственных сооружений

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Столица вдвое перевыполнила план по строительству искусственных сооружений в текущем году. Об этом сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря увеличению уровня производительности труда и внедрению в строительство современных технологий.

— По искусственным сооружениям мы в два раза больше объектов построили, сдали 32 объекта, при плане 16, — заявил глава ведомства.

Загрутдинов добавил, что все запланированные к вводу в эксплуатацию в 2021 году дорожно-мостовые объекты завершены в полном объеме. Так, за прошедшие месяцы текущего года в городе ввели почти 62 километра новых магистралей и 20 пешеходных переходов.

— Также в этом году, что немаловажно, ввели 20 внеуличных пешеходных переходов, при плане 14. Они очень важны для города. Когда мы формируем транспортный каркас города, увеличивается количество объектов и интенсивность движения автотранспорта, железнодорожного транспорта. Переходы нужны и очень востребованы для обеспечения комфорта и безопасности пешеходов, — заключил он.

20 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строители продолжают возведение двух путепроводов на юге столицы во время ремонта развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Липецкой улицей.