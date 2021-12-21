Правительство направит в регионы более 24 миллиардов рублей на строительство школ

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В 23 субъекта России правительство страны направит 24,4 миллиарда рублей на строительство школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ближайшие годы на эти деньги в регионах построят 49 образовательных учреждений. Это позволит создать более 45 тысяч мест для учеников.

Помимо федеральных средств, деньги также выделят сами регионы и инвесторы.

До 2024 года на строительство школ в России планируют выделить около 235 миллиардов рублей, подытожили в пресс-службе правительства.

14 декабря стало известно, что правительство Российской Федерации выделит более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы бюджетников. Средства пойдут на зарплаты учителям, медикам, профессорам в вузах и научным сотрудникам. Из выделенных средств более 2,9 миллиарда рублей предназначены для зарплат сотрудникам образовательных учреждений. Еще более 5,2 миллиарда — для научных работников. При этом 2,6 миллиарда пойдут на оплату труда врачей, а 1,3 миллиарда — работникам, задействованным в сфере культуры.