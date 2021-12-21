Песков: Даже выгодные проекты в экономике РФ становятся жертвами политических нападок

Фото: Администрация президента РФ

Выгодные экономические проекты России в настоящее время могут стать объектами политических нападок со стороны некоторых государств. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что когда иностранные инвесторы видят с российской стороны профессиональных специалистов, это укрепляет положительный имидж России, передает ТАСС.

До этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является геополитической ошибкой ФРГ. По словам Хабека, газопровод не удовлетворяет правило анбандлинга, смысл которого заключается в том, что компании — добытчики ресурсов не могут транспортировать сырье. Эти два процесса должны осуществляться разными организациями.

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.