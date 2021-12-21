Эксперт спрогнозировал стабилизацию цен на стройматериалы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

В ближайшие годы резкого роста цен на строительные материалы из металла не ожидается. Такое заявление сделал генеральный директор Ассоциации развития стального строительства Александр Данилов.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, строительная отрасль демонстрирует положительные показатели по ряду направлений. Однако есть ряд обстоятельств, которые осложнили реализацию некоторых проектов. Речь идет о подорожании строительных материалов.

— Большинство строительных материалов — металл, дерево и другие — показали серьезный рост в цене, — сообщил Александр Данилов. — Но общие показатели ввода недвижимости демонстрируют стабильный рост.

Так, ввод жилья по итогам текущего года в России прогнозируемо может составить порядка 85 миллионов квадратных метров. В Москве этот показатель уже превысил 11 миллионов «квадратов».

При этом эксперты отмечают высокий интерес к индивидуальному жилищному строительству.

— В основном это коттеджные поселки, — прокомментировал Данилов.

А вот промышленная недвижимость, по его словам, показала небольшой спад. В коммерческом сегменте по-прежнему отмечается рост.

При этом предпочтение отдается типовым проектам. Это касается не только жилья, но и социальных объектов, таких как детсады. При их возведении новацией может стать использование металлоконструкций. Используют их сегодня и при возведении медицинских и других социальных объектов, так повышается скорость строительства.

В качестве примера Данилов привел построенный в апреле 2020 года на территории новой Москвы в поселении Вороновском современный инфекционный госпиталь, который принимает больных коронавирусом.

— Модульные технологии стального строительства позволили возвести объект всего за 34 дня, — напомнил он. — Аналогичный проект из бетона строился бы около трех лет.

Территория новой больницы занимает свыше 40 гектаров. Клиника включает в себя 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.

Дальнейшего подорожания цен на стройматериалы глава ассоциации не прогнозирует, рынок ожидает стабилизация.

— За счет применения более прогрессивных марок металла можно строить с меньшей металлоемкостью, но с большей эффективностью, — сказал он.

При этом эффективным будет использование типовых проектов, в создании которых принимают разные участники стройиндустрии.