Москвичам рассказали, как пройдет «Зимний турнир большого города»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

10 января в Москве стартуют соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города», которые организовывает Московский центр «Патриот.Спорт». Об этом рассказал 21 декабря директор центра Марат Кучушев.

Соревнования, по его словам, будут многожанровыми. Участники смогут сойтись друг с другом в танковых сражениях, в играх с элементами стратегии и на виртуальных боевых аренах. Любителей классических интеллектуальных видов спорта также не обошли вниманием, они смогут сыграть в онлайн шашки и шахматы.

— Такие турниры объединяют детей и родителей, учеников и учителей, помогают понять интересы друг друга. Кроме того, каждый житель столицы сможет проявить себя, расширить круг интересов, найти единомышленников, — добавил Кучушев.

Кроме того, в соревнованиях можно будет попробовать свои силы в кибершахматах — динамичной браузерной игре, ходы в которой ограничены по времени.

Отмечается, что расписание турнира построят так, чтобы один и тот же участник мог попробовать свои силы во всех дисциплинах. Соревнования пройдут дистанционно, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 октября команда Team Spirit из России одержала победу в десятом чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 The International 10, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Россияне одолели соперников на первых двух картах, однако не обеспечили досрочную победу, поэтому итог чемпионства решился в пятой карте. Игроки получат около 18,2 миллиона долларов.

Китайцам за второе место вручат 5,2 миллиона долларов. Третьим стал интернациональный коллектив Team Secret, которому достались 3,6 миллиона долларов.