Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Психолог Александра Миллер рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма.

По словам специалиста, шопоголизм можно приравнять к наркомании или игромании. Зависимость и ломка постоянно преследуют шопоголика. Он готов купить новую вещь, даже если она ему не нужна или у него нет денег.

Психолог отмечает, что приобретением новой вещи шопоголик компенсирует нехватку тепла и любви в его жизни.

Чтобы избавиться от этой зависимости, эксперт советует не использовать кредитные карты — только дебетовые. Не нужно брать кредиты или товар в рассрочку — это еще одна маркетинговая уловка. Также стоит попробовать перестроить привычные маршруты, чтобы снизить риск зайти в торговый центр и купить очередную ненужную вещь.

Кроме того, стоит отписаться в соцсетях от различных магазинов и блогеров, рекламирующих определенные товары.

— Лучше обратить внимание на свое эмоциональное состояние и улучшить его, чем пытаться замаскировать нарывающую рану, — пояснила она в комментарии ФАН.

Ранее психотерапевт назвала способ избежать бессмысленных трат в черную пятницу.

Читайте также:
покупки Психология зависимость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте