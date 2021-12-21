Психолог рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма

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Психолог Александра Миллер рассказала, как справиться с проблемой шопоголизма.

По словам специалиста, шопоголизм можно приравнять к наркомании или игромании. Зависимость и ломка постоянно преследуют шопоголика. Он готов купить новую вещь, даже если она ему не нужна или у него нет денег.

Психолог отмечает, что приобретением новой вещи шопоголик компенсирует нехватку тепла и любви в его жизни.

Чтобы избавиться от этой зависимости, эксперт советует не использовать кредитные карты — только дебетовые. Не нужно брать кредиты или товар в рассрочку — это еще одна маркетинговая уловка. Также стоит попробовать перестроить привычные маршруты, чтобы снизить риск зайти в торговый центр и купить очередную ненужную вещь.

Кроме того, стоит отписаться в соцсетях от различных магазинов и блогеров, рекламирующих определенные товары.

— Лучше обратить внимание на свое эмоциональное состояние и улучшить его, чем пытаться замаскировать нарывающую рану, — пояснила она в комментарии ФАН.

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