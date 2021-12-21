Производство по изготовлению полуфабрикатов появится в промзоне «Орлово» в Москве

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Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

Производство по изготовлению полуфабрикатов появится на территории московской промзоны «Орлово». Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, земельный участок на территории промзоны площадью 2,5 гектара будет предоставлен инвестору под строительство производственного комплекса по изготовлению полуфабрикатов из мяса. Отмечается, что инвестор попросил одобрить размещение объекта суммарной площадью около 16 тысяч квадратных метров.

Участок, на котором будет построен комплекс, на данный момент свободен от объектов капитального строительства, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования части промышленной зоны «Южный порт» 1 декабря. Проект предусматривает возведение на месте «Южного порта» жилых кварталов, учебного комплекса, гостиницы, офисов госуслуг, торговых центров, гаражей и многих других объектов. Площадь строительства составит около 534 тысячи «квадратов».