Спасатели предупредили об опасности необорудованных детских горок

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Катание с горки пользуется у детей большой популярностью. Стихийные горки часто устраивают на склонах водоемов со спуском к неокрепшему льду или возле железных и автомобильных дорог. Катание с подобных горок не является безопасным и может закончиться трагедией, предупреждают подмосковные спасатели.

После спуска с подобных горок ребенок может оказаться в ледяной воде, на рельсах или под колесами автомобиля.

Заместитель начальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс отметил, что специалисты фиксируют расположение опасных горок и передают данные в администрации округов, чтобы были приняты необходимые меры.

Он добавил, что даже на оборудованных для катания горках дети не должны находиться без присмотра взрослых, так как это довольно травмоопасный вид досуга. Ребенок может налететь на кочку, врезаться в дерево или столкнуться со сверстником, передает РИАМО.

До этого председатель высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев рассказал о правилах поведения на тюбинге.