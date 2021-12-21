Волонтеры Подмосковья подвели итоги работы за год

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Волонтеры Подмосковья подвели итоги годовой работы в рамках форума, прошедшего в городском округе Солнечногорск. Участниками мероприятия стали более 500 волонтеров из разных городов Московской области, сообщает РИАМО.

Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе выразила благодарность волонтерам и их наставникам за помощь различным группам населения в течение года.

— Рада, что движение «Волонтеры Подмосковья» развивается и растет, — отметила она.

Итоговый годовой форум позволил подмосковным волонтерам расширить круг знакомств, поделиться друг с другом впечатлениями и опытом работы, а также договориться о совместных проектах и обсудить планы на будущее. Так, специалисты отметили, что продолжат работу над развитием цифровой платформы «Волонтеры Подмосковья», которая была создана в 2020 году для координации задач добровольцев.

Ранее сообщалось, что в России могут начать страховать жизнь волонтеров. Как отмечают эксперты, труд волонтеров часто сопряжен с повышенным риском, поэтому им требуются защита и поддержка.