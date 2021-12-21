Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи перечислили лучшие продукты для здоровья кишечника

Анастасия Колоскова

Общество
Врачи перечислили лучшие продукты для здоровья кишечника
Фото: pixabay.com

Ягоды, бобовые и ферментированные продукты способствуют здоровью кишечника и его правильной работе. Об этом рассказали американские врачи-диетологи.

Так, по словам диетолога Лауры Али, бобы содержат пребиотики и клетчатку, сочетание которых способствует правильному пищеварению. Она также посоветовала употреблять больше ягод.

— Они не только полны клетчатки, но и богаты антиоксидантами и витамином C, которые поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике и борются с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте, — отметила специалист, добавив, что ягоды с кефиром или смузи станут хорошим дополнением к завтраку.

Врач-диетолог Мари Рагглс убеждена, что правильной работе кишечника способствует ежедневное употребление ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста и йогурт. Она рассказала об исследовании, которое подтвердило, что большое количество ферментированных продуктов в рационе увеличивает разнообразие кишечной микрофлоры, борется с воспалениями и позволяет получить быстрый иммунный ответ при контакте с вирусами.

Эксперт добавила, что для здорового пищеварения нужно разнообразить рацион новыми продуктами.

— Возьмите за правило экспериментировать с новыми продуктами и разнообразить растительную пищу. Это поможет создать питательную среду для большего количества полезных бактерий, а их разнообразие в кишечнике укрепляет иммунитет, — приводит слова Рагглс издание Eat This, Not That!.

До этого специалисты пресс-службы управления Роспотребнадзора по Подмосковью рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты.

Читайте также:
Здоровье Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте