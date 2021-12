Врачи перечислили лучшие продукты для здоровья кишечника

Фото: pixabay.com

Ягоды, бобовые и ферментированные продукты способствуют здоровью кишечника и его правильной работе. Об этом рассказали американские врачи-диетологи.

Так, по словам диетолога Лауры Али, бобы содержат пребиотики и клетчатку, сочетание которых способствует правильному пищеварению. Она также посоветовала употреблять больше ягод.

— Они не только полны клетчатки, но и богаты антиоксидантами и витамином C, которые поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике и борются с воспалительными процессами в желудочно-кишечном тракте, — отметила специалист, добавив, что ягоды с кефиром или смузи станут хорошим дополнением к завтраку.

Врач-диетолог Мари Рагглс убеждена, что правильной работе кишечника способствует ежедневное употребление ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста и йогурт. Она рассказала об исследовании, которое подтвердило, что большое количество ферментированных продуктов в рационе увеличивает разнообразие кишечной микрофлоры, борется с воспалениями и позволяет получить быстрый иммунный ответ при контакте с вирусами.

Эксперт добавила, что для здорового пищеварения нужно разнообразить рацион новыми продуктами.

— Возьмите за правило экспериментировать с новыми продуктами и разнообразить растительную пищу. Это поможет создать питательную среду для большего количества полезных бактерий, а их разнообразие в кишечнике укрепляет иммунитет, — приводит слова Рагглс издание Eat This, Not That!.

