Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

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Специалисты пресс-службы управления Роспотребнадзора по Подмосковью рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты.

Эксперты отмечают, что неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов.

Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12. Заправленные салаты, в которых присутствуют вареные яйца и консервированные овощи, нельзя хранить более шести часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей можно хранить 36 часов.

Специалисты советуют заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. Не следует оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, блюдо нужно убрать в холодильник, передает РИАМО.

До этого гастроэнтеролог назвал самые «коварные» продукты на новогоднем столе.