Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты
Фото: Youtube / Семейная кухня

Специалисты пресс-службы управления Роспотребнадзора по Подмосковью рассказали, сколько можно хранить новогодние салаты.

Эксперты отмечают, что неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжелого пищевого отравления.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов.

Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12. Заправленные салаты, в которых присутствуют вареные яйца и консервированные овощи, нельзя хранить более шести часов. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей можно хранить 36 часов.

Специалисты советуют заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол. Не следует оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, блюдо нужно убрать в холодильник, передает РИАМО.

До этого гастроэнтеролог назвал самые «коварные» продукты на новогоднем столе.

Читайте также:
Новый год салаты срок хранения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте