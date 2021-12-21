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Диетолог Ковальков рассказал, как магний помогает худеть

Анна Михалюк

Общество
Диетолог Ковальков рассказал, как магний помогает худеть
Фото: Youtube / А поговорить?

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о том, как благодаря магнию удается эффективнее снижать вес.

— Магний помогает избежать срывов. Он участвует в углеводном, фосфорном обмене, в образовании белков, но главное для нас свойство в том, что он нормализует нервную систему. Он помогает снизить напряжение. Нервная система становится более стабильной, — объяснил доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Если человек отмечает у себя хроническую усталость, апатию, головную боль и стрессовое состояние, то необходимо проверить уровень магния. Получить из продуктов необходимое количество микроэлемента сложно, поэтому можно использовать БАДы.

— Если вы покупаете БАДы с магнием, то наилучшая форма — это цитрат магния или малат магния. Остальные виды будут не так эффективны, — пояснил врач.

Доктор Ковальков отметил, что особенно много магния содержится в хурме, которая является главным фруктом декабря. Он рассказал, какими другими суперсвойствами обладает этот фрукт.

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