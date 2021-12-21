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Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом

Анастасия Колоскова

Общество
Российские врачи назвали условие для вакцинации перед Новым годом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период вакцинации нужно отказаться от употребления алкогольных напитков. Такое условие иммунизации накануне новогодних праздников назвали врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Комментируя сочетание вакцины с алкоголем, Хухрев назвал такой коктейль непредсказуемым. По словам терапевта, горячительные напитки следует исключить минимум за сутки до вакцинации, а после процедуры не употреблять спиртное три дня.

— В течение трех дней после прививки может быть как раз самый разгар каких-то реакций иммунитета на вакцину, в частности температура, ломота в теле. Мы же не начинаем водку пить, когда заболеваем гриппом или ОРВИ, никому такое в голову не придет, — цитирует врача телеканал «Москва 24».

Болибок добавил, что лучше ставить прививку за 7–10 дней до наступления Нового года. Это позволит поствакцинальным реакциям завершиться до начала праздников.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал граждан отменить праздничные мероприятия на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Такое заявление гендиректор организации сделал в преддверии новогодних праздников.

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