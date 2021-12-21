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Глава ВОЗ предложил отменить новогодние мероприятия на фоне распространения COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ВОЗ предложил отменить новогодние мероприятия на фоне распространения COVID-19
Фото: ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал граждан отменить праздничные мероприятия на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Такое заявление гендиректор организации сделал в преддверии новогодних праздников.

— Отмененный праздник лучше отмененной жизни, — сказал Гебрейесус.

По его словам, людей уже «тошнит» от пандемии COVID-19. Все люди желают поскорее вернуться к обычной жизни.

Глава ВОЗ отметил, что самый короткий путь к этой цели — быть осторожными и принимать непростые решения.

Гебрейесус заключил, что лучше отменить праздник сейчас, чем потом испытывать скорбь из-за утраты близких, передает Интерфакс.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

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