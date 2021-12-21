Самый высокий человек в мире приехал в Россию, чтобы найти жену

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Гражданин Турции Султан Кесен, который является самым высоким человеком в мире, посетил Россию, чтобы отыскать спутницу жизни. 39-летний жених стал героем передачи на Первом канале.

Рост мужчины достигает 2 метров 51 сантиметра. Будучи подростком, он стал стремительно расти. Врачи предприняли попытку остановить процесс, проведя Кесену сложную операцию, когда ему было 15 лет. Однако хирургическое вмешательство не смогло до конца ему помочь.

По словам мужчины, он уже привык к своим габаритам, хотя терпит из-за них ряд неудобств.

Султан Кесен ранее уже состоял в браке. Рост его жены был 175 сантиметров. Не так давно их союз распался.

Жених рассказал, какую спутницу жизни хотел бы найти.

— Она должна быть светлой. Слышал, что русские любят горячих мужчин, но они должны быть вежливыми, — заявил он в эфире передач «Пусть говорят».

Накануне ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова назвала завидным женихом Григория Лепса, который 20 декабря развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. Инициатором развода выступила супруга музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда она работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.