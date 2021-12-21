Рейсы между Москвой и Челябинском задерживаются из-за снегопада

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Рейсы между Москвой и Челябинском задерживаются из-за временного закрытия аэропорта Баландино в связи со снегопадом. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что аэропорт приостановил работу до 16:00 из-за сильного снегопада. На вылет задержаны авиарейсы в городах Москва, Новосибирск, Волгоград.

Отмечается, что представители авиакомпаний оказывают услуги для пассажиров, а сама ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

— С целью недопущения нарушений прав пассажиров Челябинской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 20 декабря, в московских аэропортах задержали и отменили 28 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Так, во Внукове перенесли на более позднее время вылет четырех самолетов, а два рейса отменили. В аэропорту Шереметьево задержали два воздушных маршрута и отменили шесть.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зимой в европейской части России ожидаются частые оттепели и сильные морозы. По его словам, количество оттепелей в январе и феврале превысит климатические характеристики. Но они будут перемежаться с сильными морозами. В такие периоды температура будет достигать до минус 20–25 градусов.