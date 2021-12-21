«Не было необходимости видеться»: Иван Дорн рассказал об отношениях с отцом

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой

Музыкант Иван Дорн рассказал о взаимоотношениях с отцом Александром Ереминым.

Его родители развелись, когда он был еще ребенком. Во втором классе мальчик сменил фамилию отца Еремин на фамилию матери — Дорн. Музыканта воспитывал отчим, который, по его словам, делал это с честью и достоинством. С биологическим отцом певец стал общаться не так давно.

— Мы долго не общались. В 2019 году пресекались, я знакомил его со своей семьей. А сейчас опять долго не виделись. После такой паузы атрофируется необходимость это делать. Жизнь по-другому складывается: мне посчастливилось иметь моего второго отца — отчима, который меня воспитывал, — рассказал Дорн в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Музыкант пояснил, что никогда в жизни не чувствовал обиды на папу и знал о его жизни только из рассказов родственников. Наладить теплые и дружеские отношения им пока не удалось.

— Я знал, что он работал в Иране, строил там АЭС, потом еще где-то, потом вернулся, работал на Чернобыльской. У него был танцевальный кружок всегда. Всю хореографию и поведение тела я принял генетически от него. Мой отец не только атомщик, но еще и хореограф, — сказал музыкант.

В начале года музыкант записал заставку для нового мультфильма «Ну, погоди!». В «Союзмультфильме» отметили, что экспериментальный и с хорошей долей иронии стиль Дорна подходит для создания музыкального оформления картины.