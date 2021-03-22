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Иван Дорн записал мелодию на заставку обновленного «Ну, погоди!»
Иван Дорн / Фото: Сергей Винник

Иван Дорн записал мелодию на заставку обновленного «Ну, погоди!»

Никита Абрамов

Культура

Над музыкальной стороной перезапуска легендарного мультфильма «Ну, погоди!» позвали работать музыканта Ивана Дорна. В частности, он написал новую аранжировку для заставки шоу.

Дорн переписал на современный лад музыку «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака.

— Из всех популярных исполнителей именно стиль Дорна, мелодичный, экспериментальный и в то же время с хорошей долей иронии, — пояснили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Уточняется, что сотрудники музыкального издательства Ивана Дорна будут работать над другими композициями перезапуска мультфильма.

— Мы поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака, абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз, — цитирует Дорна RG.RU.

Релиз перезапуска мультфильма «Ну, погоди!» планируется в 2021 году. На первый сезон заявлены 52 серии.

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музыка«Союзмультфильм»«Ну, погоди»
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