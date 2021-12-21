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Более 200 семей с онкобольными детьми смогут жить в «Добром доме» в Москве с 2022 года

Евгений Белоусов

Город
Более 200 семей с онкобольными детьми смогут жить в «Добром доме» в Москве с 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2022 году планируется завершить ремонт первого корпуса московской социальной гостиницы для семей с онкобольными детьми «Добрый дом». После этого разместиться в гостинице смогут более 200 семей. Об этом 21 декабря рассказала основатель и генеральный директор фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко.

По ее словам, в одном корпусе уже проживает больше 150 человек — это более 70 семей. Также в будущем году предполагается определить источники финансирования и приступить к реконструкции второго здания. В нем планируется расположить помещения для амбулаторной реабилитации и развития детей.

Кроме того, «Доброму дому» предстоит решить вопрос об особой правовой форме для социальной гостиницы.

— Мы первопроходцы, нам непросто, приходится решать много нестандартных вопросов, привлекать ресурсы, в том числе организационные, с разных сторон, — отметила Ромейко.

Ромейко добавила, что проект «Социальная гостиница для онкобольных детей «Добрый дом» можно успешно тиражировать в других регионах в виду его необходимости для многих людей.

Семьи, проживающие в социальной гостинице, обеспечены временным жильем, необходимой материальной помощью, питанием, бытовой химией и постельными принадлежностями. Дети участвуют в различных праздниках, мастер-классах, пока их родители получают консультации специалистов, всестороннюю помощь и поддержку. Кроме того, дети не пропускают школьную программу, обучаясь в оборудованных в «Добром доме» классах школы «Учим-Знаем», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об изменениях порядка оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях. Так, например, уточняются положения об установлении диагноза и проведении консультаций в национальных медицинских исследовательских центрах.

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