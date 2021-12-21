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Многоэтажку по реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Многоэтажку по реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Илимская улица, 1к3 Карта всех событий

Новостройку по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Лианозово на северо-востоке столицы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что дом появился на Илимской улице. Он стал первым в Лианозове в рамках реализации программы.

По словам главы ведомства, в односекционной многоэтажке предусмотрена 131 квартира, большинство из них — двухкомнатные. Примечательно, что четыре жилых помещения оборудовали для жителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Фасады здания облицевали керамогранитом коричневого цвета. Также строители возвели подземную парковку под дворовой территорией.

Первый этаж новостройки отдали под коммерческие и технические помещения. В будущем здесь расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и детские кружки. Также в вестибюлях жилой части специалисты оснастили колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочной техники и почтовые ящики.

Входную группу выполнили в уровень с поверхностью земли. Это создаст доступные условия для маломобильных горожан.

— По концепции двор будет без машин. Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали две детские игровые площадки с покрытием из резиновой крошки, для спортсменов — ворк-аут зону с тренажерами, а также разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники, — заключил Загрутдинов.

Жилой дом по программе реновации на 108 квартир появится в районе Перово на востоке столицы. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе 21 декабря.

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