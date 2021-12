Диетолог назвала четыре вредные пищевые привычки для пожилых

Фото: pixabay.com

Американский врач-диетолог Кортни Данджело назвала пищевые привычки, которые вредны для всех, но особенно с ними следует бороться людям преклонного возраста, так как они заметно отражаются на их здоровье.

Первая из них — недостаточное количество воды в рационе. Старея, люди все хуже могут распознавать жажду, поэтому тем, кому больше 60 лет, нужно следить за количеством выпитой жидкости.

Вторая вредная привычка — дефицит белковой пищи.

— Люди старше 60 подвергаются риску потери мышечной массы, и если вы не употребляете в пищу достаточное количество белка, этот процесс может ускориться, — цитирует специалиста издание Eat This, Not That.

Также навредить организму могут поздние ужины, даже если есть здоровую пищу. Прием еды непосредственно перед сном повышает риск диабета и других нарушений метаболизма.

Четвертая привычка — нехватка в рационе продуктов, богатых клетчаткой, которая поддерживает работу ЖКТ, нормализует микрофлору и укрепляет иммунитет. Для восполнения дефицита эксперт порекомендовала употреблять больше ягод, бобовых и овсянку.

