Диетолог назвала четыре вредные пищевые привычки для пожилых
Американский врач-диетолог Кортни Данджело назвала пищевые привычки, которые вредны для всех, но особенно с ними следует бороться людям преклонного возраста, так как они заметно отражаются на их здоровье.
Первая из них — недостаточное количество воды в рационе. Старея, люди все хуже могут распознавать жажду, поэтому тем, кому больше 60 лет, нужно следить за количеством выпитой жидкости.
Вторая вредная привычка — дефицит белковой пищи.
— Люди старше 60 подвергаются риску потери мышечной массы, и если вы не употребляете в пищу достаточное количество белка, этот процесс может ускориться, — цитирует специалиста издание Eat This, Not That.
Также навредить организму могут поздние ужины, даже если есть здоровую пищу. Прием еды непосредственно перед сном повышает риск диабета и других нарушений метаболизма.
Четвертая привычка — нехватка в рационе продуктов, богатых клетчаткой, которая поддерживает работу ЖКТ, нормализует микрофлору и укрепляет иммунитет. Для восполнения дефицита эксперт порекомендовала употреблять больше ягод, бобовых и овсянку.
До этого американские врачи-диетологи перечислили лучшие продукты для здоровья кишечника.