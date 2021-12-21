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Netflix снимет сериал «Ничего особенного» о волонтерах в России

Анастасия Колоскова

Общество
Netflix снимет сериал «Ничего особенного» о волонтерах в России
Фото: pixabay.com

Netflix анонсировал новый российский драматический сериал под названием «Ничего особенного», который станет дебютной работой режиссера Ильи Маланина. В проекте, рассказывающем о волонтере фонда помощи людям с особенностями развития, сыграют актеры Дарья Мельникова и Юрий Борисов, сообщила пресс-службе стриминговой платформы.

В центре сюжета сериала окажется молодой актер, который начинает работать с людьми с особенностями развития. Он помогает посмотреть на жизнь с другой стороны как самим подопечным, так и их близким людям.

По словам режиссера проекта, в картине будет «много чувственности, открытости и любви».

— Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям, — отметила директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России Анна Наглер.

Дата премьеры сериала пока не называется.

Накануне стриминговая платформа HBO Max на своем официальном YouTube-канале выпустила полный трейлер специального эпизода «Возвращение в Хогвартс» в честь 20-летия «Гарри Поттера», в котором приняли участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон и другие.

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