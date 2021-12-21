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Житель Омска попал на операционный стол после фехтования на рапирах со своим другом

Илья Ашуров

Происшествия
Житель Омска попал на операционный стол после фехтования на рапирах со своим другом
Фото: mos.ru

В Омске молодой человек попал на операционный стол после фехтования на рапирах со своим другом. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

По данным ведомства, два молодых омича около года назад увлеклись фехтованием. Один из них, будущий пострадавший, два месяца назад заказал в столице две рапиры длиной 120 сантиметров. Одну из них он приобрел для себя, а вторую решил подарить другу на день рождения.

19 декабря парни вышли на улицу, чтобы потренироваться в фехтовании. При этом ни защитных костюмов, ни шлемов они не надели. В какой-то момент получивший на день рождения рапиру проткнул лицо своего дарителя. Последнего доставили в больницу, где у него диагностировали травму головы.

— В настоящее время пострадавший находится под присмотром врачей. Рапиры изъяты и направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Житель Омска попал на операционный стол после фехтования на рапирах со своим другом Фото: УМВД по Омску

Telegram-канал Mash сообщил, что пострадавшим оказался 19-летний студент ОмГУ. Приятель вонзил шпагу ему под глаз на шесть сантиметров. Врачам удалось сохранить молодому человеку жизнь и зрение.

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