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Последняя зеркальная дата года: как правильно загадать желание 21.12.21

Дарья Муромская

Общество
Последняя зеркальная дата года: как правильно загадать желание 21.12.21
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

21.12.21 — последняя зеркальная дата в уходящем году и идеальный день, чтобы задаться целью и загадать желание. Как правильно это сделать, рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— Берите листочек и ручку и смелым росчерком пера наносите на бумагу самые заветные и сокровенные желания. Чем их будет больше, тем лучше. Помните, что ваши желания не должны содержать частицу «не». Они должны быть записаны таким образом, будто событие уже произошло. Например: «Я приобрела в 2022 году машину черного цвета повышенной комфортности», — объяснила шаманка.

Затем, по словам Кажетты, нужно дождаться, когда часы продублируют зеркальную дату и пробьют 21:12.

— Встаньте у окна и прочтите вслух все ваши желания. После этого сложите лист и положите его в укромное место. Через год вы можете перечитать лист с желаниями и заметить, как они все исполнились, — заключила ясновидящая.

Астролог Елена Данилова ранее рассказала, что ждет каждый знак зодиака 21 декабря и как вести себя в этот день.

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