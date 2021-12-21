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Назван самый экологически чистый округ Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Назван самый экологически чистый округ Подмосковья
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Самым экологически чистым округом Московской области является Лотошино. Об этом сообщила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере твердых коммунальных отходов Лилия Белова.

По ее словам, хорошие показатели демонстрируют округа, расположенные на северо-западе региона: Шаховская, Волоколамский городской округ, Дмитровский округ.

Она пояснила, что экологическое благополучие напрямую связано с отсутствием крупных предприятий. В связи с этим промышленно развитый юго-восток Московской области остается в этом отношении неблагоприятным.

— Можно сказать так: либо экология, либо экономика. Самые загрязненные округа у нас там, где промышленные предприятия. Это юго-восток. Здесь любой район берете — и ситуация по экологии будет напряженная, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в топ-20 зеленых регионов России. Данный рейтинг демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ.

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