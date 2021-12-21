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Названы топ-20 зеленых регионов России

Ирина Игнатенко

Общество
Названы топ-20 зеленых регионов России
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российский экологический оператор составил зеленый рейтинг регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Лидерами рейтинга были признаны Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области.

Для оценки специалисты использовали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Подобная методика дает возможность оценить и цифровые данные, и уровень социального настроения по данному вопросу.

— Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку, — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев в комментарии «360».

Так, по охвату населения услугой по вывозу отходов лидером была признана Республика Марий Эл. Лидерами по динамике показателей обработки и утилизации стали Подмосковье и Орловская область. Самое большое количество инвестиций в инфраструктуру ТКО выделяют в Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях.

До этого юрист объяснил, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе.

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