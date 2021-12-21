Более 80 километров дорог планируется достроить в Москве в 2022 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице запланировано строительство 83 километров дорог в следующем году. Об этом сообщил руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что специалисты также планируют завершить возведение 19 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.

— Будет завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода, которые обеспечат выезд на Северный дублер Кутузовского проспекта. Закончим реконструкцию транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с Осташковским шоссе. Завершим строительство Северо-Восточной хорды (СВХ), откроем эстакаду основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе на участке СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. По мере готовности будем открывать некоторые участки Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Южной рокады, — заявил глава ведомства.

Загрутдинов подчеркнул, что в следующем году городские власти сделают акцент на возведении хордовых дорог.

Помимо этого, в Москве появятся следующие элементы дорожно-уличной сети: мост через реку Пехорка, путепроводы возле Ленинградского шоссе и развязка на Киевском шоссе.

До этого глава Департамента строительства по столице рассказал, что город вдвое перевыполнил план по строительству искусственных сооружений в текущем году.