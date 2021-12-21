Международный Благотворительный Кадетский Бал - 2021 прошел в онлайн-формате

Фото: редоставлено пресс-центром МБКБ

Международный Благотворительный Кадетский Бал — 2021 прошел 20 декабря в онлайн-формате.

Руководитель и организатор Патриотического проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал» Юлия Кирпичникова сообщила, что в мероприятии приняли участие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ и дети из социальных учреждений из 55 регионов России. Также в мероприятии приняли участие гости из Республики Беларусь, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. По ее словам, Оргкомитет МБКБ принял решение провести мероприятие в онлайн-формате.

— На фоне непростой эпидемиологической обстановки Оргкомитет МБКБ не прекращает свою работу, и в этом году, как и в прошлом, мы реализуем мероприятие в онлайн-формате, — сказала Юлия Кирпичникова.

Победителями в ежегодной номинации «Принц и Принцесса Бала» в 2021 году стали:

«Принц Бала» - Широких Никита, Общественная организация Военно-патриотический клуб «Беркут» г. Кисловодск.

«Принцесса Бала» - Шиховцева Анна, МБОУ Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

В номинации «Лучшая презентация среди номинантов премии «Принц Бала» победителями стали:

Кукуренчук Никита, МАОУ г. Хабаровска «Школа МЧС» и Ермолаев Тимофей, АОУ ВО «Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева.

В номинации «Лучшая презентация среди номинантов премии «Принцесса Бала» победителями стали:

Патлачук Дарья, ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Климкина Елизавета, ГБОУ г. Москвы Школа № 1987.

Также в этом году руководство проекта представило новую награду «Диплом за активную жизненную позицию, высокие духовно-нравственные ценности и патриотизм». Дипломом был награжден Беликов Валентин, ГБОУ г. Москвы «Школа №1392 имени Д.В. Рябинкина».

Руководитель Проекта выразила надежду, что в ближайшем будущем в Москве в традиционном формате будет проведен V Юбилейный Международный Благотворительный Кадетский Бал и пригласила всех номинантов премии «Принц и Принцесса бала» 2020 и 2021 годов принять в нем участие вне конкурса.