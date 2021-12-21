Шойгу предупредил о готовящейся провокации Штатов на востоке Украины

Фото: Минобороны РФ

Частные военные компании Соединенных Штатов готовят провокацию с химическими компонентами в восточной части Украины. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, на учениях военные Североатлантического альянса (НАТО) отрабатывают варианты применения коалиций против РФ с участием грузинских, украинских и молдавских военных.

— Стремление НАТО вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что Штаты и НАТО продолжают увеличивать масштабы войск рядом с российской границей, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что манипуляции со стороны западных стран, которые прикрываются принципами международного права, надоели Москве. По его словам, страны Запада под разным предлогом действуют вдалеке от своих собственных границ.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.