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Врач Кондрахин предположил, что «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Кондрахин предположил, что «омикрон» может стать последней мутацией коронавируса
Фото: Pixabay

У коронавируса завершается способность к мутации, поэтому штамм «омикрон» может стать его последним изменением. Такое предположение сделал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По словам Кондрахина, пока зарегистрировано лишь два случая смерти от новой мутации. Он сделал вывод, что «омикрон» не приводит к страшным последствиям, как предполагалось.

— Единственная опасность здесь в том, что «омикрон» распространяется быстрее и заражает всех: и привитых, и непривитых. То есть эти два погибших человека в итоге могут вылиться в тысячи просто за счет массовости, — приводит слова медика Lenta.ru.

Согласно прогнозу специалиста, смертность от «омикрон»-штамма может составить около двух процентов, что сопоставимо с вирусом гриппа.

— Есть мнение, что «омикрон» — это вариант заканчивающейся эпидемии. И с этим можно согласиться, — сделал вывод Кондрахин.

Он отметил, что новая мутация не приводит к стремительной летальности, из чего следует, что у вируса заканчивается способность мутировать и он «приспосабливается к человеку и тому, чтобы остановиться на текущем уровне».

До этого заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что число заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» в России достигло 30 человек. Их состояние в настоящее время оценивается как стабильное.

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