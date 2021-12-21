Путин раскритиковал попытки Запада «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Россия выступает против кровопролития и стремится решать все вопросы с помощью дипломатических и политических средств, имея при этом гарантии безопасности. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва будет недовольна, если партнеры РФ со стороны Запада захотят «заболтать» переговоры по предложениям и гарантиях безопасности.

— Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит, — цитирует главу государства РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также не проводить военных учений с отработкой плана применения ядерного оружия.