Полицейские задержали создателей финансовой пирамиды, обманывавших пенсионеров в Москве

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Московские полицейские выявили и пресекли деятельность финансовой пирамиды. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, по подозрению в мошенничестве полицейскими задержаны девять человек. На данный момент все они находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемому организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила представитель ведомства, злоумышленники размещали рекламу в интернете и обзванивали потенциальных клиентов (столичных пенсионеров — прим. «ВМ»), предлагая им выгодные инвестиции. Потенциальным жертвам они обещали доход от 12 до 21 процента ежемесячно.

После заключения договоров и получения денег злоумышленники выплачивали жертвам проценты в течение нескольких месяцев. Затем они предлагали повысить сумму вклада. Однако, получив новую сумму денег, мошенники переставали выходить на связь с жертвой.

Так, например, один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 миллионов рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

В офисах и по адресам проживания подозреваемых было проведено 22 обыска, в ходе которых оперативники изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, а также черновые записи и документы.

— Следователями СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров.