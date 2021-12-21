Почти 60 тысяч профилактических бесед организовали столичные спасатели за 2021 год

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свыше 58,6 тысячи профилактических мероприятий организовали сотрудники пожарно-спасательного центра (ПСЦ) столицы за прошедшие месяцы текущего года. Об этом рассказал во вторник, 21 декабря, заместитель руководителя московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

Он отметил, что еще 76 тысяч бесед провели спасатели на тему пожарной безопасности и поведения в случае возгорания.

По словам замглавы ведомства, за 2021 год на информационных досках в городе повесили 72,5 тысячи материалов о мерах пожарной предосторожности.

— В период новогодних и рождественских праздников пожары могут произойти из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, неисправности гирлянд, из-за непотушенных декоративных свечей и перегруза электросети из-за обогревателей, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Иванова.

До этого он сообщил, что безопасность в новогодние праздники будут обеспечивать свыше 1,2 тысячи спасателей и 300 единиц специализированной техники в столице.