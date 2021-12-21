Свыше 1,2 тысячи столичных спасателей выйдут на дежурство в Новый год

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Безопасность в новогодние праздники будут обеспечивать свыше 1,2 тысячи спасателей и 300 единиц специализированной техники в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что такая мера необходима для ликвидации последствий вероятных возгораний и чрезвычайных ситуаций.

— На дежурство будут заступать более 1,2 тысячи человек, на оснащении которых — 300 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе три воздушных судна экстренной авиации и 24 катера спасателей на воде, — заявил замглавы ведомства.

Иванов добавил, что специалисты также проведут беседы с жильцами многоквартирных домов о правилах безопасности и профилактике происшествий, цитирует агентство городских новостей «Москва».

Катание с горки пользуется у детей большой популярностью. Стихийные горки часто устраивают на склонах водоемов со спуском к неокрепшему льду или возле железных и автомобильных дорог. Подобные активности не являются безопасными и могут закончиться трагедией, предупредили подмосковные спасатели.