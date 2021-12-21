Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше 1,2 тысячи столичных спасателей выйдут на дежурство в Новый год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Свыше 1,2 тысячи столичных спасателей выйдут на дежурство в Новый год
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Безопасность в новогодние праздники будут обеспечивать свыше 1,2 тысячи спасателей и 300 единиц специализированной техники в столице. Об этом сообщил заместитель руководителя московского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что такая мера необходима для ликвидации последствий вероятных возгораний и чрезвычайных ситуаций.

— На дежурство будут заступать более 1,2 тысячи человек, на оснащении которых — 300 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе три воздушных судна экстренной авиации и 24 катера спасателей на воде, — заявил замглавы ведомства.

Иванов добавил, что специалисты также проведут беседы с жильцами многоквартирных домов о правилах безопасности и профилактике происшествий, цитирует агентство городских новостей «Москва».

Катание с горки пользуется у детей большой популярностью. Стихийные горки часто устраивают на склонах водоемов со спуском к неокрепшему льду или возле железных и автомобильных дорог. Подобные активности не являются безопасными и могут закончиться трагедией, предупредили подмосковные спасатели.

Читайте также:
Праздники Безопасность Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Все мнения
О проекте