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Движение транспорта по Косинскому шоссе в Москве ограничат с 24 декабря

Виктория Сикерина

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Движение транспорта по Косинскому шоссе в Москве ограничат с 24 декабря
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Новое Павлино, Косинское шоссе Карта всех событий

Транспортное движение ограничат возле Косинского шоссе в столице с 24 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 21 декабря.

В ведомстве отметили, что ограничения связаны с проведением строительных работ.

— В общей сложности ограничения продлятся до 23 мая 2023 года, — говорится в сообщении.

Движение транспорта по Косинскому шоссе в Москве ограничат с 24 декабря Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, схема проезда автомобилей поменяется с 5 января следующего года на съездах с 14-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Это связано с проведением строительных работ в районах Капотня и Люблино.

Так, с 5 января по 30 сентября следующего года проезд машин будет ограничен на съездах с магистрали на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Также в указанный период ограничат движение на 14-м километре столичной магистрали от владения № 2, строение № 2с, до владения № 1 в Первом Покровском проезде.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат с 22 декабря на участках дорог около станции Щербинка второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) из-за возведения инженерных сетей.

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