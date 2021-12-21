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Россиянина приговорили к 11 годам колонии за подготовку терактов в Москве

Евгений Белоусов

Происшествия
Россиянина приговорили к 11 годам колонии за подготовку терактов в Москве
Фото: moscow-live

Военный суд приговорил к 11 годам россиянина за подготовку терактов в Москве у здания ФСБ и в метро. Об этом во вторник, 21 декабря сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

Уроженец Дагестана Юсуп Юсубов обвиняется за склонение к совершению террористического акта.

— Судом по делу вынесен обвинительный приговор. Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима, — сообщила Жирнова

По данным следствия, Юсубов пытался уговорить своего соотечественника Руслана Кайбакова убить полицейского, забрать его пистолет и отправиться к зданию ФСБ в Москве. Там он должен был расстрелять других сотрудников правоохранительных органов.

В это время жена Кайбакова должна была устроить взрыв в московском метро на станции «Киевская».

Однако Кайбаков сдался правоохранительным органам, после чего стал свидетелем обвинения по делу Юсубова, передает ТАСС.

До этого Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Российской Федерации в 2021 году не допустили ни одного теракта. Подведя итоги за год, в НАК отметили, что в России за этот период были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.

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