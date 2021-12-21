Путин утвердил штрафы за ограничение доступа газовых служб

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах за необеспечение доступа к газовому оборудованию.

— Отсутствие административной ответственности данной категории потребителей газа нарушает принцип справедливости и равенства участников правоотношений перед законом, — говорится в документе.

Изменения внесут в статью 9.22 КоАП. Нынешняя санкция, предусмотренная статьей, не предполагает привлечение к ответственности за нарушение правил ограничения подачи и отбора газа индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно документу, воспрепятствование осуществлению поставщиком и газораспределительной организацией мероприятий по ограничению подачи газа наказывается штрафом от 10 до 100 тысяч рублей для ИП и должностных лиц. При этом юридическим лицам грозит штраф до 200 тысяч рублей, отмечается на портале правовой информации.

В середине сентября Путин рассказал, что конечной целью газификации домовладений является сдерживание цен на оборудование и работы, при этом нельзя допустить монополизма. Глава государства добавил, что «самым внимательным образом» надо следить за тем, чтобы сдержать рост цен и на строительные работы.

Проект, созданный по инициативе Путина, предполагает подведение голубого топлива на бесплатной основе до границ участка. Далее граждане могут провести газ до дома, однако для этого им нужно заключить комплексный договор.