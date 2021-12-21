Нутрициолог назвала топ-5 главных ошибок во время ужина

shoulder 2small.jpg

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказал о том, какие ошибки мы допускаем при составлении меню на ужин.

Самая главная из них — неправильно выбранное время для приема пищи. Последняя еда должна поступать в организм за три часа до сна, так как ночью организм должен отдыхать.

— Если вы не прибавляете в весе, но при этом по утрам у вас разбитое состояние, вы не хотите завтракать и у вас присутствует отечность, то все это — последствия позднего ужина, — рассказала нутрициолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая серьезная ошибка — прием углеводов на ночь. Из-за того, что они не усваиваются в вечернее время, на коже могут появиться высыпания. В частности, речь идет о быстрых углеводах. К ним относятся картофель, хлебобулочные изделия, сладости, фрукты.

— Творог и кефир также лучше не есть. Эту ошибку совершает большое количество людей, особенно это касается спортсменов и желающих похудеть. Кисломолочные продукты полезны не всем. Если вы пьете вечером кефир, то повышаете уровень инсулина в крови, а это не способствует похудению.

Четвертая ошибка — это употребление полуфабрикатов и красного мяса на ужин. Сосиски, покупные котлеты, пельмени лучше исключить из рациона. Система пищеварения снижает свои функции ближе к вечеру. Красное мясо лучше съесть в обед, а на ужин нужно есть индейку, курицу, рыбу, морепродукты или другие источники растительного белка.

— Пятая и очень распространенная ошибка — пить чай сразу после ужина. Хорошо, если это просто чай без конфетки и печения. Выпить стакан травяного чая можно через 1,5 часа после ужина. Вы не должны запивать им еду. Максимум 50-100 миллилитров воды нужно для переваривания при приеме пищи.

Отказаться от ужина можно людям, которые соблюдают интервальное голодание или питаются два раза в день.

Диетолог Ковальков рассказал, как магний помогает при похудении.