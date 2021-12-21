Движение на улице Зеленоградской на севере Москвы временно ограничат

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Движение транспорта временно ограничат по Зеленоградской улице в Москве с 25 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 21 декабря.

— С 25 декабря 2021 по 1 апреля 2022 года круглосуточно будет ограничено движение по Зеленоградской улице, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что схема движения будет изменена из-за проведения строительных работ.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого стало известно, что движение из-за строительных работ также будет ограничено возле Косинского шоссе в столице с 24 декабря 2021 года до 23 мая 2023-го.

Помимо этого, схема проезда автомобилей поменяется с 5 января следующего года на съездах с 14-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Это связано с проведением строительных работ в районах Капотня и Люблино.

Так, с 5 января по 30 сентября следующего года проезд машин будет ограничен на съездах с магистрали на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Также в указанный период ограничат движение на 14-м километре столичной магистрали от владения № 2, строение № 2с, до владения № 1 в Первом Покровском проезде.