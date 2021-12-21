Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на улице Зеленоградской на севере Москвы временно ограничат

Анастасия Колоскова

Город
Движение на улице Зеленоградской на севере Москвы временно ограничат
Фото: Вечерняя Москва

Движение транспорта временно ограничат по Зеленоградской улице в Москве с 25 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 21 декабря.

— С 25 декабря 2021 по 1 апреля 2022 года круглосуточно будет ограничено движение по Зеленоградской улице, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что схема движения будет изменена из-за проведения строительных работ.

Движение на улице Зеленоградской на севере Москвы временно ограничат Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

До этого стало известно, что движение из-за строительных работ также будет ограничено возле Косинского шоссе в столице с 24 декабря 2021 года до 23 мая 2023-го.

Помимо этого, схема проезда автомобилей поменяется с 5 января следующего года на съездах с 14-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Это связано с проведением строительных работ в районах Капотня и Люблино.

Так, с 5 января по 30 сентября следующего года проезд машин будет ограничен на съездах с магистрали на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Также в указанный период ограничат движение на 14-м километре столичной магистрали от владения № 2, строение № 2с, до владения № 1 в Первом Покровском проезде.

Читайте также:
Транспорт предупреждение Ограничения движения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Все мнения
О проекте