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Кокорин и Валитова расстались

Георгий Соланович

Общество
Кокорин и Валитова расстались
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин и певица Дарья Валитова расстались. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила бывшая возлюбленная спортсмена.

Фанаты считали Кокорина и Валитову семейной парой. Однако, отвечая в сторис на вопрос одного из своих подписчиков, певица шокировала аудиторию социальной сети. Нападающий итальянского клуба и российская артистка никогда не были официально женаты и расстались, причем достаточно давно.

Подписчики Instagram Валитовой сразу же задали вопрос о возможном воссоединении звездной пары, на что получили отрицательный ответ. По словам исполнительницы, каждый из них уже давно живет своей жизнью, передает «Пятый канал».

— Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно, — рассказала певица в Instagram.

9 сентября Кокорин объяснил причины ненависти к нему. Публика, по его словам, выставляет как огромную проблему даже небольшую ошибку. Известность накладывает на медийных персон ограничения, которых нет у обычных людей, посетовал футболист.

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